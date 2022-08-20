Радник Офісу президента Олексій Арестович сумнівається, що Росія піде на масові ракетні удари по території України 24 серпня.
Про це він сказав у ході прямого ефіру з Марком Фейгіним.
"А тепер увага. Вони вдарили по масовому заходу. Щоб що?.. Ну "покарали", вбили мирних жителів, купа крові в прямому ефірі. Яка реакція світу буде? Ще 20 HIMARS. Якщо вони цього хочуть - на здоров'я, чому ні", - сказав він.
"Я не дуже вірю в якийсь масований удар по мирних цілях. Щодо військових - так, швидше за все, ймовірність є, спробують запустити. Як завжди вони промахнуться і потраплять по мирних. Але цілеспрямоване вбивство мирних жителів як військовий план - чесно кажучи, при всій людожерськості режиму їм тупо дуже невигідно це. Радості буде на 15 хвилин, а наслідки - на 15 років вперед", - додав він.
Арестович також уточнив, що ППО буде посилено чергувати в майбутні святкові дні, особливо в прифронтових містах. Також він розповів, що в Києві в суботу вже проводили масовий захід - в центрі столиці влаштували "парад" російської військової техніки, яку захопили в окупантів під час оборони міста.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський попередив, що наступного тижня Росія може постаратися зробити щось "особливо жорстоке".
Раніше українців попереджали про високу загрозу ракетних ударів з боку РФ 23-24 серпня. У ці Україна святкуватиме День прапора і День незалежності.
Також в РНБО заявляли, що Росія готує провокації до Дня незалежності та проти Зеленського.