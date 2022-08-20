Масованого удару по мирних цілях, ймовірно, не буде, прогнозує він.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сумнівається, що Росія піде на масові ракетні удари по території України 24 серпня.

Про це він сказав у ході прямого ефіру з Марком Фейгіним.

"А тепер увага. Вони вдарили по масовому заходу. Щоб що?.. Ну "покарали", вбили мирних жителів, купа крові в прямому ефірі. Яка реакція світу буде? Ще 20 HIMARS. Якщо вони цього хочуть - на здоров'я, чому ні", - сказав він.

"Я не дуже вірю в якийсь масований удар по мирних цілях. Щодо військових - так, швидше за все, ймовірність є, спробують запустити. Як завжди вони промахнуться і потраплять по мирних. Але цілеспрямоване вбивство мирних жителів як військовий план - чесно кажучи, при всій людожерськості режиму їм тупо дуже невигідно це. Радості буде на 15 хвилин, а наслідки - на 15 років вперед", - додав він.

Арестович також уточнив, що ППО буде посилено чергувати в майбутні святкові дні, особливо в прифронтових містах. Також він розповів, що в Києві в суботу вже проводили масовий захід - в центрі столиці влаштували "парад" російської військової техніки, яку захопили в окупантів під час оборони міста.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський попередив, що наступного тижня Росія може постаратися зробити щось "особливо жорстоке".

Раніше українців попереджали про високу загрозу ракетних ударів з боку РФ 23-24 серпня. У ці Україна святкуватиме День прапора і День незалежності.

Також в РНБО заявляли, що Росія готує провокації до Дня незалежності та проти Зеленського.