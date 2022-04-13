У 4 БТГр 201 військової бази Центрального військового округу ЗС Росії більше немає командування.

Збройні сили України знищили чергову ворожу колону. Разом з нею був ліквідований пересувний пункт управління і керівний склад 4 БТГр 201 військової бази Центрального військового округу ЗС Росії.

Інформацією про чергову перемогу українських захисників поділилася прес-служба Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Операцію в одному з районів виконання завдань провели Десантно-штурмові війська Збройних сил України. Їм допомагали бійці з інших підрозділів сил оборони країни.

До публікації прес-служба Генштабу прикріпила кілька фотографій. На першому зі знімків демонструються наслідки удару по колоні, на другому — захоплені документи 4 батальйонно-тактичної групи, А на третьому — багатосторінковий пропагандистський матеріал.

Нагадаємо, раніше сьогодні українські захисники відзвітували про ще одну істотну перемогу. На Харківщині воїнам ЗСУ вдалося збити два ворожих винищувача. Моделі літаків та інші подробиці поки уточнюються.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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