Окупаційні війська рф намагаються у незаконний спосіб створити окупаційну адміністрацію Мелітополя.

Депутати з Мелітополя на позачерговій сесії міськради засудили дії російської окупаційної влади і звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням посприяти звільненню з полону законного голови міста.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, оприлюднивши звернення депутаті міськради Мелітополя.

"Місто Мелітополь знаходиться під тимчасовою окупацією зі сторони російської федерації з 26 лютого 2022 року. Кожного дня тисячі мелітопольців виходять на центральні вулиці міста з проукраїнською символікою, щоб довести: Мелітополь був, є і буде українським", - йдеться у зверненні депутатів.

Проте, окупаційні війська проводять репресії проти мешканців Мелітополя, зокрема, було викрадено мера міста Івана Федорова. Крім цього, війська рф пограбували центр з надання гуманітарної допомоги.

"Окупаційні війська рф намагаються у незаконний спосіб створити окупаційну адміністрацію Мелітополя. Для цього депутата Мелітопольської міськради від "Опозиційного блоку" Галину Данильченко окупанти оголосили виконуючим обов’язки міського голови", - зазначили депутати.

Вони звернулися до країн-членів НАТО щодо запровадження безполітної зони над Україною. Також депутати закликали Президента Володимира Зеленського вжити всіх необхідних заходів для звільнення незаконно утримуваного мера Івана Федорова та інших затриманих мешканців Мелітополя.

Також депутати вимагають від генпрокурорки Ірини Венедіктової розпочати розслідування щодо державної зради з боку представників "Опозиційного блоку", які намагаються створити у Мелітополі окупаційну адміністрацію.

"Мелітополь – це Україна!", - резюмували депутати.