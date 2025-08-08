Приліт був по базі ПММ.

Уночі Ростовська область Росія перебувала під атакою безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів і загоряння неподалік від військового аеродрому Міллерово.

Пізніше губернатор області підтвердив, що російська ППО нібито відбила атаку в Міллеровському і Чортківському районах області.

"Уночі наші сили ППО відбили атаку БПЛА в Міллеровському і Чортківському районах області. У Міллеровому загорілася цистерна з бензином. Працюють пожежно-рятувальні підрозділи, ніхто з людей не постраждав", - заявив він.

ЗМІ уточнюють, що приліт був не по аеродрому, а по базі ПММ "Ертан", яка розташована поруч.

Моніторингова група "Кримського вітру" опублікувала супутникові фото NASA, на яких фіксують потужне вогнище загоряння на базі ПММ.

Атаки по Росії

Нагадаємо, 2 серпня Служба безпеки України відзвітувала про атаку на завод у російській Пензі. Відомо, що на місцях вибухів спостерігали задимлення.

Крім того, дрони вразили підприємства нафтопереробної галузі РФ - Рязанський і Новокуйбишевський нафтопереробні заводи, а також базу паливно-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області.

А 4 серпня дрони атакували Волгоградську область, під удар потрапила залізнична станція в місті Фролово.

