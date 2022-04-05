Було заблоковано більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога.

Українська ІТ-армія за період війни атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє Мінцифри у Telegram.

"За весь період війни ІТ-армії вдалося атакувати 660 російських ресурсів. Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога. А також різними цифровими каналами поширюємо для населення країни агресора жорстоку правду про звірства, які вчиняють їхні нелюди в Україні", - йдеться в повідомленні.

ІТ-армія щодня атакує всі сфери Росії: ресурси державних установ, великі корпорації, операторів зв’язку, банки, кредитні спілки, сервіси електронного цифрового підпису та низку побутових сервісів, якими користується населення.

Довідка УНІАН: IT-армія України - спільнота українських IT-спеціалістів, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

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