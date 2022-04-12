Про таку знахідку просять обов'язково сповістити рятувальні служби.

На території Харкова було виявлено міни уповільненої дії, які можуть вибухнути будь-якої миті.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"На території Харкова було виявлено протипіхотні міни уповільненої дії. Окупанти скидають їх просто на вулиці міста за допомогою дронів та ракет з РСЗВ "Ураган". Ці вибухонебезпечні предмети автоматично спрацьовують або приходять в бойовий стан по закінченні заданого часу. Такий пристрій може вибухнути будь-якої миті навіть без механічного впливу на нього", - йдеться в повідомленні.

Що робити, коли виявив міну?

Мінреінтеграції закликає при виявленні таких мін у жодному разі:

не підходити;

не брати боєприпаси до рук;

не намагатися їх ліквідувати самостійно є.

Громадянам радять відходити до безпечного місця та попереджати про небезпеку людей довкола. Про знахідку обов'язково необхідно сповістити рятувальні служби.

Як писав УНІАН, відступаючи російські окупанти мінують наші території, будівлі, свою залишену техніку, тіла загиблих громадян, щоб викликати ще більше жертв.

Зокрема, у Бучі російські загарбницькі війська у квартирах, де знаходили українську символіку, залишали міни-розтяжки. У Бородянці масове мінування заважає військовим і правоохоронцям перевірити інформацію про масові поховання вбитих російськими окупантами.

За оцінкою ДСНС, гуманітарне розмінування потрібно буде провести на майже половині території України. У середньому за добу фахівці вилучають від 2 до 6 тис. вибухонебезпечних предметів, обстежують сотні га територій.

Упродовж минулої доби знешкоджено понад 6,2 тисячі вибухонебезпечних предметів. Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення РФ знешкоджено 54,5 тисячі боєприпасів.

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