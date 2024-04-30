Мінус майже дві сотні 'штиків': які наслідки атак росіян у районі Кринок та Старомайорського

Знищено три ворожі бліндажі, два спостережні пункти та 18 одиниць військової техніки й озброєння.

На двох напрямках – Оріховському та Херсонському – російська армія за останню добу втратила 179 солдатів, але продовжує штурмувати позиції ЗСУ.

"Доба в операційній зоні минула в контрбатарейному протистоянні та відбитті ворожих штурмів. Ворог не полишав спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій, проте не досяг успіху", - наголошують у Силах оборони півдня України.

Зокрема, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 7 невдалих штурмів: 4 в районі Старомайорського та 3 - в районі Приютного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 3 марні штурми. Зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції.

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Йдеться, що Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях і тилах. Загалом протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на двох зазначених напрямках на 179 осіб. Також ворог втратив 18 одиниць озброєння та військової техніки: танк, міномет, 14 одиниць автобронетехніки, аерофотостанцію та БпЛА.

"Знищено 3 ворожі бліндажі та 2 спостережні пункти", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти здійснили артилерійські обстріли, завдали численних авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет, використали велику кількість ударних дронів різних типів, продовжили аеророзвідку.

За даними Сил оборони, в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 68 розвідувальних БпЛА. По мирному населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей російські терористи застосували 178 FPV-дронів, 2 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинули на людей з БпЛА різних модифікацій 161 осколковий боєприпас. Унаслідок у Кізомисі на Херсонщині загинула цивільна людина, ще одна поранена, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміндубівлю, приватні житлові будинки, заклад культури та цивільний автомобіль.

На Миколаївщині ворожою артилерією обстріляно Очаківську та Коблівську громади - пошкоджено лінію електропередачі, на Дніпропетровщині - Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади - пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди та лінія електропередачі. На Запоріжжі ворогом з артилерії обстріляно 6 населених пунктів, унаслідок чого пошкоджено приватні будинки.

"По Одесі ворог завдав удару балістичною ракетою, імовірно системи "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною. Попередньо відомо, що вибух відбувся у повітрі. Унаслідок спрацювання боєприпасу загинули 5 цивільних осіб, понад 30 отримали поранення, також пошкоджено 25 цивільних автомобілів, 20 приватних житлових будинків, інфраструктурні об’єкти", - розповіли військові.

Кораблів флоту противника у Чорному та Азовському морях не спостерігається. Ракетоносії перебувають у пунктах базування, здебільшого в Новоросійську. Намагаючись зберегти корабельно-катерний склад, ворог постійно змінює місця стоянок.

Війна в Україні - ситуація на півдні

28 квітня на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми в районі Старомайорського, на лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини - 5 штурмів у районі Кринок. Зазнавши втрат, ворог відійшов на свої вихідні позиції. Окупанти здійснювали артилерійські обстріли, завдавали авіаційних ударів, застосовували велику кількість ударних дронів різних типів та не припиняли аеророзвідку - в операційній зоні було зафіксовано проліт 151 розвідувального БпЛА противника.

Завдяки роботі українських захисників, у зоні відповідальності Сил оборони півдня за той час поменшало на 118 окупантів і 26 одиниць озброєння та військової техніки, з них: 6 гармат, 2 міномети, 15 одиниць автобронетехніки, станція радіолокаційної боротьби, 2 БпЛА "Mavic".

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