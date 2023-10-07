Уражено також низку місць скупчення ворога.

Цієї доби уражено чергову станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) росіян та низку місць скупчення ворога.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Зазначається, що по комплексу РЕБ завдали удар підрозділи ракетних військ Сил оборони. Також ними було уражено артилерійський засіб та район зосередження особового складу окупантів.

Своєю чергою, авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексах противника.

Відео дня

За даними Генштабу, ворог від початку доби завдав 8 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, вночі кремлівські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах припортової інфраструктури на Одещині, а також по центральній частині міста Миргород Полтавської області.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали зерносховище, будівлі пансіонату в рекреаційній зоні, багатоквартирні та приватні житлові будинки, професійно-технічне училище, інша цивільна інфраструктура.

Втрати РФ в Україні - останні дані

Напередодні підрозділи ракетних військ уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, три артилерійських засоби та станцію РЕБ ворога.

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялось, що загальна кількість ліквідованих російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнула близько 281 700 осіб, з них 610 - ліквідовані минулої доби. Тільки за минулу добу ворог втратив понад 20 танків, 20 бойових броньованих машин, більше двох десятків артилерійських систем та іншу техніку.

Протягом місяця було знищено також два дороговартісних російських комплекси протиповітряної оборони С-400 "Тріумф". Один такий комплекс коштує приблизно 1,2 млрд доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: