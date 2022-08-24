За словами радника мера, наразі дата початку "судилища" над українськими військовими залишається невідомою.

Росіяни готуються до провокації в Маріуполі та продовжують організацію судилища над взятими у полон українськими захисниками.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Квартал з будівлею філармонії зачинено російськими військовими другу добу поспіль. Вчора працівникам – робочим в філармонії наказали не виходити на роботу. Вранці до будівлі підїхало три автобуси у супроводі п’яти камазів з військовими. Хто і нащо поки невідомо. В той самий час підконтрольні окупаційної владі Маріуполя пабліки повідомили про замінування філармонії і знаходження щонайменше одного вибухового пристрою", – пише Андрющенко.

Радник мера зауважив, що ці повідомлення схожі на "підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участі наших захисників".

"Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії та поруч просто неможливо", – наголосив він.

За словами чиновника, наразі дата початку "судилища" над українськими військовими залишається невідомою.

"Однак сукупність факторів як то закінчення будівельних робіт, нетипова навала російських пропагандистів в Маріуполь свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні", – вважає він.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня окупанти почали збирати тюремні клітки на сцені філармонії в Маріуполі. Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що загарбники хочуть влаштувати показове судилище над українськими військовополоненими на День Незалежності України.

19 серпня в українській розвідці також попередили, що на День Незалежності України окупанти планують провести "судилище" у приміщенні Маріупольської камерної філармонії.

У Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що під час показового "судилища" над полоненими захисниками "Азовсталі" окупанти можуть завдати по приміщенню точковий ракетний удар.

В МЗС України наголосили, що будь-яке судилище над військовополоненими стане грубим порушенням Статуту ООН та злочином проти основоположних норм і принципів міжнародного права.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що суд над українськими воїнами у Маріуполі відріже Росію від переговорів.

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