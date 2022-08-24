Росіяни готуються до провокації в Маріуполі та продовжують організацію судилища над взятими у полон українськими захисниками.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Квартал з будівлею філармонії зачинено російськими військовими другу добу поспіль. Вчора працівникам – робочим в філармонії наказали не виходити на роботу. Вранці до будівлі підїхало три автобуси у супроводі п’яти камазів з військовими. Хто і нащо поки невідомо. В той самий час підконтрольні окупаційної владі Маріуполя пабліки повідомили про замінування філармонії і знаходження щонайменше одного вибухового пристрою", – пише Андрющенко.
Радник мера зауважив, що ці повідомлення схожі на "підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участі наших захисників".
"Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії та поруч просто неможливо", – наголосив він.
За словами чиновника, наразі дата початку "судилища" над українськими військовими залишається невідомою.
"Однак сукупність факторів як то закінчення будівельних робіт, нетипова навала російських пропагандистів в Маріуполь свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні", – вважає він.
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня окупанти почали збирати тюремні клітки на сцені філармонії в Маріуполі. Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що загарбники хочуть влаштувати показове судилище над українськими військовополоненими на День Незалежності України.
19 серпня в українській розвідці також попередили, що на День Незалежності України окупанти планують провести "судилище" у приміщенні Маріупольської камерної філармонії.
У Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що під час показового "судилища" над полоненими захисниками "Азовсталі" окупанти можуть завдати по приміщенню точковий ракетний удар.
В МЗС України наголосили, що будь-яке судилище над військовополоненими стане грубим порушенням Статуту ООН та злочином проти основоположних норм і принципів міжнародного права.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що суд над українськими воїнами у Маріуполі відріже Росію від переговорів.
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