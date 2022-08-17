На даний момент ряди військових поповнюються через пошук конкретних фахівців, а не через призов всіх підряд.

На даний момент в Україні мобілізують не всіх підряд, а конкретних фахівців.

Про це Голосу Америки розповів Міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, зараз немає потреби в нарощуванні кількості особового складу. При цьому ряди військових поповнюються через пошук конкретних фахівців.

"Тобто не спільного стільки і стільки там потрібно, тому що досить багато вже мобілізували до лав ЗСУ - і не тільки ЗСУ. Зараз конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтішники, зв'язківці, артилеристи, і так далі", - пояснив він.

Міністр пояснив, що завдання з мобілізації визначаються Генштабом. "Вони (Генштаб - УНІАН) оцінюють ту чи іншу кількість сил і засобів, яка потрібна в той чи інший момент ведення бойових дій, а також оцінюють втрати. Давайте будемо реалістами - втрати у нас теж є, і поранені, і, на жаль, убиті", - сказав Резніков.

Як повідомляв УНІАН, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. Таким чином, воєнний стан діятиме майже до зими.

Нагадаємо, що на період дії воєнного стану чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни. Також обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. встановлюється комендантська година.

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