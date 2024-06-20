Наразі військовозобов'язані можуть отримати повістки не лише особисто, а й поштою.

Після того як 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, в Україні змінилась низка правил. Тепер військовозобов'язані можуть отримувати деякі сповіщення від ТЦК поштою.

Як повідомили РБК-Україна у Міністерстві оборони, до таких документів, зокрема, відносяться:

усі види повісток (про оновлення персональних даних, про проходження ВЛК, мобілізаційні розпорядження, так звані "бойові повістки");

вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом; попередження керівника ТЦК про порушення призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку.

Однак після отримання якогось з вищезгаданого оповіщення потрібне належне підтвердження резервіста чи військовозобов'язаного, що він його отримав. Зазначається, що у разі вручення повістки особисто, це може бути його особистий підпис, відеозапис вручення цієї повістки або ж відеозапис відмови військовозобов'язаного спілкуватися з уповноваженою особою вручати повістки.

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Якщо ж повістку відправили поштою, то, за даними Міноборони, для цього потрібно зафіксувати день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора. Якщо ж особа відмовилась отримати поштове відправлення, то обов'язково зафіксувати день проставлення у поштовому повідомленні цієї відмітки.

Крім того, необхідно фіксувати:

день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання.

Мобілізація в Україні - що варто прочитати

Як раніше писав УНІАН, нардеп Роман Лозинський допустив зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років. За його словами, якщо залишатиметься така лінія фронту як зараз і якщо війна триватиме, то не виключено, що це - не остання зміна щодо віку для мобілізації.

Крім того, у Міноборони пояснили, чи законно доставляти громадянина до ТЦК під примусом. У відомстві кажуть, що працівники ТЦК не мають повноважень такого характеру, однак вони можуть допомагати поліцейським "вживати заходів" до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК військовозобов’язаних, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.

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