Шпиталь почали будувати в перший день російського вторгнення.

За інформацією журналістів, мобільний госпіталь в окупованому Криму в Красноперекопську забитий пораненими російськими військовими. Їх везуть з боку материкової України.

Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на слова медперсоналу.

"Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний", – каже джерело.

Тілами російських солдатів заповнено і морг в Армянську, додають ЗМІ.

Він додав, що тілами солдатів заповнено і морг у Армянську.

Шпиталь почали будувати в перший день російського вторгнення, ще до оголошення його російським президентом Володимиром Путіним.