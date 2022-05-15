Розвідники спочатку вважали, що Київ здасться російським військам протягом трьох днів.

У колах американських розвідників проводять масштабну внутрішню перевірку після неправильної оцінки військової могутності української армії і сили опору окупантам.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Розвідники спочатку вважали, що Київ здасться російським військам протягом трьох днів, потім говорили про "кілька тижнів". Але ці оцінки були помилковими.

Якби прогнози були вірні, то поставки необхідного озброєння тоді налагодилися б, вважають журналісти.

Близькими до істини виявилися розвідники з Держдепу. Вони орієнтувалися на соціологічні опитування серед українців щодо їхнього ставлення до Росії.

Інші спецслужби, зазначає видання, в основному зосередилися на військовій перевазі російської армії.

Американські розвідники були точні в розумінні планів Росії напасти на Україну, але не змогли передбачити розвиток бойових дій.

За словами колишніх американських чиновників, так звана "воля до бою" є одним з найбільш важких для прогнозування нематеріальних явищ для розвідки.

Нинішні і колишні співробітники розвідки визнають, що тільки погляд на військові "можливості" не враховує типові людські фактори, які можуть виявитися вирішальними. За словами високопоставленого представника Держдепартаменту, оцінка волі населення до боротьби - це мистецтво, а не наука, яке не піддається аналізу, заснованому виключно на даних. Але, за словами чиновника, це ключовий елемент, який визначає, наскільки успішними будуть військові в бою.

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