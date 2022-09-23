Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по окупантам: підтверджено ураження 6 районів зосередження живої сили і військової техніки та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів.

Військовослужбовці Збройних сил України за добу відбили атаки російських загарбників поблизу 10 населених пунктів.

Про це речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун повідомив у відеозверненні, оприлюдненому Генштабом у Facebook.

"За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам'янка, Авдіївка та Опитне", - заязначив Штупун.

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Крім того, за його словами, поточної доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 10 ударів.

"Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили і військової техніки противника та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили вертоліт окупантів", - наголосив він.

За словами Штупуна, ракетні війська й артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об'єктах супротивника. Втрати живої сили та техніки загарбників уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 вересня, ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куп'янськ, Зайцеве та Новомихайлівка. Також учора українські бійці ліквідували 550 російських загарбників, з початку повномасштабного вторгнення - понад 56 тисяч.

Війна в Україні: останні новини

На сході й півдні країни триває український контрнаступ. Протягом перших тижнів наступальної операції на північно-східному напрямку захисникам вдалося звільнити майже всі окуповані Росією райони Харківської області.

Попри провал під Харковом, росіяни продовжують спроби штурму окремих населених пунктів Донецької області.

За добу ЗСУ на півдні виконали близько 280 вогневих завдань, знищивши 18 окупнатів, ворожі гаубиці і танки. Уражено два пункти управління у Бериславі та Новій Каховці.

У відповідь на контрнаступ ЗСУ російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні, щоб поповнити резервами розгромлені підрозділи. Проте це, вважають західні експерти, навряд вплине на просування українських сил найближчим часом.

Окремо на захоплених Росією територіях противник проводить псевдореферендуми за приєднання до РФ, а Кремль вже погрожує ядерними ударами у разі "посягання" на анексовані райони.

Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 56 060 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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