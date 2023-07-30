Сили оборони в бойових умовах постійно посилюють свої спроможності, вивчають ворожу ППО і РЕБ та успішно нищать по всій лінії фронту артилерію та техніку противника за допомогою дронів.

Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв розповів, як можна оцінити роботу системи російської ППО у Москві та регіонах, завдяки таким подіям з безпілотниками, які долітають аж до столиці РФ.

"Судячи з усього, не така вже добра ППО в них. Ми робимо різні спроби, як дізнатися про їхнє ППО і деякі спроби є ефективними. Я думаю, що росіянам і, зокрема, москвичам, потрібно звикати до подібних історій. Вони мають розуміти, що в цю гру, можемо грати у двох. І що не тільки Київ може бути під ракетними ударами або під ударами дронів", - акцентував Чернєв в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Україна постійно посилює свої спроможності та вивчає систему протиповітряної оборони противника по всій лінії фронту.

Відео дня

"Наші технології звісно, що посилюються і поліпшуються. В бойових умовах, маючи довжелезну лінію фронту, ми постійно посилюємо свої спроможності, знову ж таки, вивчаємо їхню ППО і РЕБ (система радіоелектронної боротьби-УНІАН). Перш за все, РЕБи, тому що це є першою перешкодою для дронів. Ми вивчаємо, що вони мають і ми вже навчилися обходити багато з того, що в них є на сьогоднішній день",- підкреслив Чернєв.

Він нагадав, що кожного дня у зведеннях Генштабу ЗСУ можна побачити велику скільки артилерії та техніки противника, яку успішно знищують Сили оборони. "Це також, в першу чергу, робиться дронами, які проходять їхні РЕБи і є ефективними, тому що ми навчилися це робити. Це також не є ліміт наших можливостей, ми постійно вдосконалюємося",- акцентував депутат.

Він додав, що в Україні є десятки виробників дронів, які працюють на нашу перемогу і державна інвестиція в 40 млрд. грн у виробництво українських безпілотників, про яку нещодавно заявили в Уряді, ще більше посилить спроможності власного виробництва.

"Це суттєва сума. Більше того, всі команди, які показали свою спроможність на полі бою, вони законтрактовані на весь рік, всі їхні виробничі можливості. Тобто все, що можемо виробляти, буде постачатися у війська. Це абсолютно різні дрони, і розвідувальні, і ударні, і камікадзе, інші. Але це також не тільки повітряні дрони, ми працюємо в багатьох напрямках", - зазначив Чернєв.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки констатував, що у всьому світі вже переконались, що майбутнє у системі безпеки та оборони за безпілотними літальними апаратами.

"Потрібно розуміти, що майбутнє за дронами. І це вже бачить не тільки Україна, і наші партнери, інші країни, які розуміють, що за допомогою, наприклад, одного -двох морських дронів можна знищити лінкор, або ракетний крейсер, який коштує десятки та сотні мільйонів доларів. А морський дрон, наприклад коштує 500 тис. доларів. На це є запит не тільки в Україні", - сказав Чернєв .

Разом з тим, Україна повинна посилювати свою систему ППО та має всі перспективи в найближчі роки наростити виробництво власних систем озброєння, зокрема, систем ППО.

"Було б дивним, якщо б ми не замалися цим питанням, маючи ракетний терор з боку РФ. Ми дуже вдячні нашим міжнародними партнерам, але ми розуміємо, що постійно ми не можемо залежними тільки від них...Ми також розробляємо декілька різних систем. І сподіваємося, що через деякий час ми отримаємо власні розробки. Системи протиповітряної оборони – це одні з найвисокотехнологічніших галузей в системі ВПК, це складний процес. Деякі системи вже пройшли перші тестування і випробування, не буду деталізувати, але точно робота йде. Я сподіваюся, що в найближчій перспективі ми побачимо роботу і наших систем",- підсумував Чернєв.

Атака дронів на Москву 30 липня - що відомо

У ніч на неділю, 30 липня, у Москві пролунали вибухи. Майже відразу з'явилася інформація про пошкодження веж "Москва-Сіті", а мер Москви Собянін заявив про "атаку українських безпілотників". У зв'язку з інцидентом в Московській повітряній зоні ввели тимчасове обмеження на польоти

Пізніше в Міноборони РФ визнали атаку та звинуватили Україну. При цьому у російському відомстві заявили, що дрони впали на "Москва-Сіті" після того, як їх придушили за допомогою РЕБ. Також ще один збили на районі Одинцово.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив і не спростував причетність українських військових до вибухів. Коментуючи нічну атаку дронів на Москву він зазначив, що "в Росії постійно щось літає, в тому числі в Москві" та констатував, що російській глибинці більше не бачити спокою.

Генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначив, що зараз руйнується міф про неприступність Москви. Він нагадав, що російська армія щодня і щоночі атакує Україну, при цьому в Росії виробили концепцію, коли їхні удари законні, а відповідні – ні.

Раніше, 24 липня за інформацією російської служби "Радіо Свобода" повідомлялося, що вранці Москву атакували два невідомих безпілотники. У Росії зазначали, що нібито дрони були знищені за допомогою систем РЕБ. Москва традиційно звинуватила в атаці Україну, проте українські військові не підтвердили, що дрони були запущені Силами оборони.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України вісім ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

За даними ПС ЗСУ уночі 30 липня 2023 року противник атакував Україну з південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА "Shahed-136/131". Силами та засобами Повітряних Сил усі ворожі БпЛА знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей.

26 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу на форумі, присвяченому річниці проекту "Армія дронів" заявив, що Кабінет міністрів України цього року інвестує 40 мільярдів гривень в українських виробників безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: