Дрони 'рознесли' один з найбільших НПЗ Росії: вирує пожежа (відео)

Безпілотники влучили по стратегічному підприємству "Славнефть-ЯНОС" за 700 км від Москви.

У ніч на 12 грудня безпілотники атакували один з найбільших нафтопереробних заводів у РФ. Йдеться про НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі, що за понад 700 км на північний схід від Москви.

За даними російських пабліків та очевидців у соціальних мережах, у місті пролунало щонайменше сім вибухів. Перед інцидентом місцевий губернатор Михайло Євраєв попереджав про "безпілотну небезпеку" у регіоні. У мережі з’явилися фото та відео з яскравою загравою та стовпом диму над промисловою зоною.

"Славнефть-ЯНОС" - один із п’яти найбільших нафтопереробних заводів Росії, здатний переробляти близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включно з бензином, реактивним паливом та мастилами, що має стратегічне значення для економіки та військової машини країни-агресора.

У мережі зʼявилися відео, на яких видно і момент атаки, і потужну пожежу внаслідок влучань. Наразі росіяни замовчують наслідки ударів.

Однак, міністерство оборони РФ заявило, що протягом ночі їхня протиповітряна оборона нібито знищила 90 безпілотників. Найбільшу кількість БпЛА - 63 одиниці - повідомляється, що збито над Брянською областю. Ще 8 дронів нібито збито над Ярославською областю, 4 - над Московським регіоном, по 3 - над Смоленською і Тверською областями та акваторією Чорного моря, по 2 - над Тамбовською і Тульською, і по одному - над Орловською та Ростовською областями.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, НПЗ в Ярославлі вже фігурував у новинах. Зокрема, на початку жовтня завод несподівано спалахнув.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив факт загоряння, але наголосив, що причина — "техногенна", а не удар безпілотників.

