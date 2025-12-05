У столиці Чечні у висотній будівлі "Грозний-сіті" прогримів вибух через влучання українського дрона.
Про це повідомляють російські пабліки. Вони поширили знімки, на яких видно пошкоджену багатоповерхову офісну будівлю в комплексі "Грозний-Сіті". За даними телеграм-каналу Astra, у цій будівлі розташовані рада безпеки Чечні, рахункова палата і виборчком.
Зокрема, на знімках видно пошкоджене скління цілої секції будівлі на кількох поверхах.
Дані про удар також публікують чеченські опозиційні канали. Однак влада Чечні про будь-які удари не повідомляла.
Водночас аеропорт Грозного, а також аеропорти Беслана і Магаса, закриті через небезпеку атаки дронів.
Удари по РФ
У ніч на 5 грудня дрони також атакували порт у російському Темрюку Краснодарського краю, внаслідок чого там виникла пожежа.
У російських пабліках повідомлялося про ураження резервуарів із паливом і пожежу.
Крім того, мер Сизрані Сергій Володченков повідомив, що місто зазнало атаки українських дронів. Телеграм-канали виклали знімки, на яких видно, що там виникла пожежа. Як повідомив телеграм-канал Shot, очевидці чули п'ять-сім вибухів і стрілянину.