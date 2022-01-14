Олег Жданов зазначив, що зараз російська армія на кордоні з Україною слабка.

Вторгнення Російської Федерації в Україну зараз неможливе, тому що армія Москви "пішла в рознос". Путінський режим зараз більш вразливий, тому що "розпорошив" військові сили.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі "Обозревателю".

За його словами, у російського президента Володимира Путіна є тільки два шляхи - наступати на Україну або відходити, але це означає компроміси, на які в Кремлі не хочуть йти. При цьому переломним моментом стало різке загострення в Казахстані, куди Путін відправив туди війська і позбавив армію сили.

"Зараз можна йти парадним маршем аж до самої Москви. Там в частинах залишилися одні строковики", - зазначив Жданов.

Читайте такожРФ "перенесла" вторгнення в Україну через погоду: військовий експерт оцінив плани КремляКрім того, він нагадав, що схожа ситуація склалася в серпні 2008 року, коли Грузія за три дні розгромила авангард 58-ї армії, яка увійшла в Абхазію.

"Не можна воювати на два фронти - це від початку призведе до поразки", - підсумував експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов заявив, що головною ознакою підготовки Росією нового нападу на Україну буде накопичення її військ у 50-кілометровій зоні вздовж кордону.

За його словами, якщо підрахувати всіх військових РФ, розташованих на європейській частині Федерації, їх там буде близько мільйона.

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