Росіяни використовують касетні боєприпаси ще часів СРСР.

Росіяни використовують застарілі боєприпаси, проте з сучасними елементами, на яких встановлюють таймери.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін розповів у прямому етері всеукраїнського телемарафону UАразом.

"Ми вже неодноразово розповідали, що росіяни використовують касетні боєприпаси ще часів СРСР, водночас ми бачимо, що кінцівики, які стоять на цих боєприпасах – сучасні, вони містять фотоелементи, уповільнювачі. В середині такого боєприпасу знаходиться величезна кількість шрапнелі, може бути і 400 і 500", - заявив Євгеній Єнін.

За його словами, ці шрапнелі, як ніж масло, "прошивають" навіть метал та бетон, що вже казати про тіла людей. В радіусі 50 метрів шансів вижити практично немає.

"В Миколаєві, коли наш сапер почав роботу над таким боєприпасом, він знаходився на відстані 1-1,5 метри і здетонував не один цей боєприпас, а чотири – спрацював таймер", - додав Єнін.

Нагадаємо, за даними президента України Володимира Зеленського, Росія використовує проти України максимум бомб і артилерійських можливостей, щоб просто ніде було чинити опір.

Він зазначив, що Росія руйнує українські міста, а російська армія тотально спалює все на своєму шляху і спустошує захоплені території.

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