Ворожий безпілотник збили сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області.

Бійці Національної гвардії України у небі над Дніпропетровською областю збили ворожий безпілотний літальний апарат, призначений для розвідки.

Про це прес-служба НГУ повідомила у Facebook.

"Мобільні вогневі групи гвардійців під час тривоги висуваються і шукають у небі ворожу ціль: БПЛА чи ракету, яку просто збивають у небі, зберігаючи життя українців. Сьогодні вночі під час однієї з тривог, бійці 31-ї бригади НГУ збили у небі безпілотний літальний апарат, призначений для розвідки, який запустили росіяни", - йдеться у повідомленні.

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В Нацгвардії поінформували, що під час огляду ворожого безпілотника виявили, що в ньому є вибухова речовина.

Втрати окупантів за минулу добу

За даними Генштабу, минулої доби Силами оборони України було ліквідовано 610 окупантів. Також було знищено 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 2 РСЗВ.

Загальні втрати РФ в Україні наразі становлять 196 тис. 920 окупантів.

На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували понад роту російських військових та знищили близько десяти одиниць ворожої техніки.

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