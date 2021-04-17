На Донбасі з початку поточної доби, 17 квітня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.
Читайте такожЗСУ: наразі ознак для наступу Росії немає
Зокрема, бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових поблизу Новомихайлівки з протитанкової гармати МТ-12. Біля Луганського, Майорського і Водяного противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника - середнього ступеня тяжкості. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Міноборони: окупанти імітують облаштування бомбосховищ і лікарень у Донецьку
- США при необхідності можуть збільшити кількість своїх військових в Україні
- Зеленський заявив, що РФ досі не передала ОБСЄ списки для обміну полоненими
- Генштаб ЗСУ звернувся до місцевої влади через загострення ситуації з Росією
- Окупанти на Донбасі 15 разів порушили "тишу", без втрат
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram