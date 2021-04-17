На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.

На Донбасі з початку поточної доби, 17 квітня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

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Зокрема, бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових поблизу Новомихайлівки з протитанкової гармати МТ-12. Біля Луганського, Майорського і Водяного противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника - середнього ступеня тяжкості. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.

Ситуація на Донбасі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко