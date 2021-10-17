Повідомляється, що 4 порушення "тиші" були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі 16 жовтня було 11 порушень режиму припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомили у штабі ООС, 4 порушення "тиші" були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Луганського найманці двічі стріляли з гранатометів різних систем, в бік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

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Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.

В напрямку Мар’їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм, в районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, як писав УНІАН, військовий психолог пояснив, чому бійцям АТО не можна співчувати й ставити деякі питання.

Ситуація на Донбасі: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко