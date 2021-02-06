За життя ще одного військовослужбовця борються лікарі.

У суботу, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’їнка під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників загинули, за життя третього борються медики.

Читайте такожБойовики поранили двох українських військових на ДонбасіПро це повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці у Facebook.

«На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються», – говориться в повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації зі стрілецької зброї поблизу Пісків, отримав вогнепальне поранення один український захисник:

«Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога».

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Автор: Катерина Шварц