У загиблого лишились мама і сестри.

В районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок обстрілів окупантів у суботу, 20 березня, загинув 28-річний військовий з Кропивницького Кирило Биковський.

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Про це повідомляє «Суспільне».

Куля снайпера влучила Кирилу Биковському у праве плече. Від поранень він помер.

У загиблого лишились мама і сестри. Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко у своєму Telegram-каналі висловив співчуття рідним загиблого.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу ООС, 20 березня на Донбасі під час обстрілів отримав поранення один військовий. Під час евакуації він помер.

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Автор: Дмитро Захаров