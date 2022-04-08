За словами очільника області, ними вже скористалося понад 170 тисяч наших земляків.

На Донеччині продовжили рух три евакуаційні потяги, які були заблоковані через авіаудар російської авіації по шляхопроводу в районі станції Барвенкове.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Потяги вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару та прямують за визначеним маршрутом. Серед пасажирів поранених та постраждалих немає. Нагадаю: щодня з Донеччини відправляються залізницею евакуаційні потяги, які вивозять жителів Донеччини та Луганщини до західних областей України", - зазначив він.

За словами очільника області, ними вже скористалося понад 170 тисяч наших земляків.

"В умовах, коли росіяни концентрують свої зусилля на Донеччині та Луганщині, цивільному населенню краще виїхати за межі областей. Адже окупанти розглядають цивільних як мішень, нехтуючи не лише правилами ведення війни, а й елементарними нормами людської моралі", - пояснив він.

Нагадаємо, сотні евакуйованих застрягли на Донеччині через пошкодження окупантами шляхопроводу. Міські влади донецьких міст заявили про готовність розміщення немісцевих на ніч.

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