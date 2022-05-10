Окупанти не припиняють руйнувати історичні пам'ятки та обстрілюють Торецьк, селища Залізне та Нью-Йорк.

У Нью-Йорку на Донеччині внаслідок обстрілів згоріла історична пам'ятка - паровий млин, що пережив дві світові війни.

Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Донецької обласної військової адміністрації станом на 8:00.

Зазначається, що окупанти не припиняють обстріли Торецька, селищ Залізне та Нью-Йорк.

Зокрема, у Нью-Йорку внаслідок обстрілів 9 травня згоріла одна з небагатьох історичних пам'яток - паровий млин Пітера Дікка, який пережив дві світові війни.

Крім того, тривають важкі бої поблизу Лиману, в районі м.Мар‘їнка та с.Новомихайлівка.

У Мар'їнці зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури, однак задокументувати пошкодження неможливо через постійні обстріли.

"В Авдіївці звечора та сьогодні зранку — артилерійські обстріли, прямі влучання у багатоповерхівки. Вночі — два авіаційні удари. Зараз обстріли продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Також стало відомо про ситуацію у Маріуполі. Там окупанти влаштували "побєдобєсіє" на кістках цивільних людей, що загинули внаслідок бомбардувань.

"Військові на "Азовсталі" тримаються. У Маріуполі окупанти провели акцію до 9 травня, розгорнули 300-метрову "колорадську" стрічку", - додали в ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що з'явилося моторошне відео зі зруйнованого історичного центру Маріуполя.

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