Український захисник загинув під Курдюмівкою.

На фронті на Донбасі загинув депутат Київської міської ради від "Європейської Солідарності" Сергій Ільницький з позивним "Сокіл".

Про це йдеться у повідомленні на сайті політсили. "Сергій Ільницький від самого початку бойових дій був на фронті. Ветеран ЗСУ, учасник АТО, полковник у відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина-госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА. Кавалер ордена "За заслуги". Прощання з Сергієм Ільницьким відбудеться в Києві", - зазначається у повідомленні партії.

"Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький. Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою", – повідомив у соцмережі голова політсили Петро Порошенко.

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Перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр, полковник Сергій Ільницький став депутатом Київради від партії "Європейська Солідарність" у квітні 2023 року.

Загибель депутатів на фронті

18 квітня на фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна. ршого дня повномасштабного вторгнення РФ Барна записався добровольцем на фронті. А 7 серпня у боях за Україну на Запорізькому напрямку загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко.

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