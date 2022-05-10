У Харкові госпіталізували із пораненнями 2 людей, які також постраждали внаслідок обстрілів окупантів.

На Харківщині тривають запеклі бої. Бійці ЗСУ продовжують наступальні дії, знищуючи окупантів та виганяючи їх з нашої землі.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти продовжили обстрілювати мирні оселі Харківщини. Збільшилася інтенсивність обстрілів Харківського району. Сьогодні – 6 поранених. У Лозівському та Ізюмському районах також 2 постраждалих. У Куп'янському районі, на жаль, 1 людина загинула", - йдеться у повідомленні.

У Харкові госпіталізували із пораненнями 2 людей, які також постраждали внаслідок обстрілів окупантів.

"Небезпеку несуть не лише обстріли. Відступаючи, російські окупанти залишають після себе смертельні пастки. У нещодавно звільнених Циркунах на російській розтяжці підірвалися дві мирні мешканки. Вчергове звертаюся до усіх жителів області – перебувайте по можливості в укриттях. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби навіть за відсутності сигналу тривоги. Не поспішайте повертатися у звільнені населені пункти. А ті, хто перебуває там, не відвідуйте жодних місць, які ще не перевірили піротехніки та ЗСУ", - зазначив Синєгубов.

Він вкотре підкреслив, що ворог підступний і робить усе, аби постраждали якомога більше цивільних українців.

"На Харківщині тривають запеклі бої. Бійці ЗСУ продовжують наступальні дії, знищуючи окупантів та виганяючи їх з нашої землі. Завдяки успішним наступальних діям наші оборонці звільнили від загарбників Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Таким чином ворога відігнали ще далі від Харкова, і в окупантів ще менше можливостей обстрілювати обласний центр", - зазначив він.

Також на Ізюмському напрямку ворог готує нову спробу наступу, але наші військові надійно тримають позиції і готові знищувати окупантів і далі.

Нагадаємо, у звільненому селі на Харківщині через "сюрприз" окупантів загинули жінки.

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