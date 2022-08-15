На окупованій Херсонщині загарбники продовжують проводити обшуки - людей зупиняють на вулиці або проникають в їхні будинки.

У підвалах Херсонського дитячого приймальника-розподільника УМВС окупанти влаштували катівню для викрадених українців.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в Telegram.

"На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб). Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур", - інформує голова ОВА.

За його словами, на Херсонщині окупанти продовжують проводити обшуки - людей зупиняють на вулиці або проникають в їхні будинки.

"Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку", - наголосив голова ОВА.

Також окупанти продовжують збирати паспортні дані громадян.

"Наразі вимогу про заповнення анкет висунуто всім працівникам КП та пенсіонерам, які отримують так звану "гуманітарку". Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями – реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо", - повідомив Янушевич.

Також він зазначив, що на сьогодні російські окупанти продовжують обстрілювати з артилерії та авіації Осокорівку та Трудолюбівку. У населених пунктах багато зруйнованої інфраструктури. Від обстрілів потерпають мирні жителі, які не мають змоги виїхати.

Нагадаємо, дещо раніше експерт заявив, що місто Херсон може бути звільнене від російських окупантів без боїв на вулицях обласного центру..

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