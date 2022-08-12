Юрій Соболевський зазначив, що росіяни вночі влаштували обшуки і затримання.

Російські окупанти на тимчасово окупованій частині Херсонської області "кошмарят" місцевих жителів. Загарбники провели серію обшуків і затримань.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що росіяни дію в "стилі 30-х"

"Для людей набагато страшніше звуків "прильотів" шум двигуна "Уралу", Лайка з російським акцентом у себе у дворі і думки, за ким приїхали в цей раз", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Соболевський розповів, що вночі звучала повітряна тривога, а в районі Нової Каховки чули вибухи.

Як раніше повідомляло УНІАН, міського голови Херсона Роман Головня зазначив, що російські окупанти вимагають у херсонців платити їм за комунальні послуги, зокрема, за енергоносії, які надає Україна. За його словами, є дуже багато випадків, коли окупанти забирають у місцевих жителів квартири, будинки, човни та автомобілі.

У свою чергу радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає що в України "є шанс" за два місяці звільнити окупований росіянами Херсон

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