Серед виявленого – понад півтисячі артснарядів та боєприпасів до РСЗВ "Град" і "Ураган", а також більше сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.

На Херсонщині під час втечі від Збройних сил України російські окупанти залишили цілі арсенали своєї зброї.

Як повідомляє Служба безпеки України, під час стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині СБУ виявила повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням російських загарбників.

Серед виявленого – понад півтисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", а також більше сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.

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Зазначається, що замаскований склад із ворожими боєприпасами розташовувався в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка.

Наразі всі вилучені російські засоби ураження передано для потреб ЗСУ.

Також в СБУ розповіли, що встановили численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час тимчасової окупації району.

Зокрема, використовуючи масові розстріли і тортури, ворог намагався залякати людей і змусити їх "здавати" місця перебування учасників руху спротиву.

Встановлено, що загарбники не дозволяли мешканцям селища ховати вбитих і закатованих родичів на цвинтарі. Для цього люди мали використовувати подвір'я власних домоволодінь.

Правоохоронцями також задокументовано факт викрадення мешканки селища, яку окупанти "звинуватили" у коригуванні артобстрілів по позиціях окупаційних угруповань.

Також на території місцевого гаражного кооперативу виявлено ворожу "СТО", до якої росіяни звозили викрадені у громадян автомобілі і розбирали їх на запчастини для подальшого вивезення до РФ.

Контрнаступ ЗСУ і трофейна російська техніка

Як повідомила 13 жовтня начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, на Херсонському напрямку ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами. Окупанти тим часом намагаються налагодити альтернативні переправи - зводять понтонні мости.

Тим часом, в ході контрнаступу ЗСУ в Україні триває російський "ленд-ліз".

Зокрема, стрімкий прорив України в Харківській області місяць тому призвів до того, що в руки українських воїнів потрапили сотні одиниць російської бронетехніки, оскільки російська армія, залишивши своє важке озброєння і склади з припасами, безладно відступила. Росіяни також залишили велику кількість артилерійських снарядів радянського зразка, які майже закінчилися в України.

У британській розвідці припустили, що понад половина українського танкового парку складається з захоплених у російських військових машин.

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