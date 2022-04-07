Чоловік і жінка повісили на прилавку супермаркету маленьку іграшку з "кіндер-сюрпризу".

В Росії чоловік і жінка залишили в магазині іграшку зі стікером "не стріляй". За це їх затримала поліція.

Про це повідомляється в блозі "ОВД-Інфо".

У супермаркеті "Лента" чоловік і жінка повісили на прилавку маленьку іграшку з"кіндер-сюрпризу". З нею вони залишили стікер з написом "не стріляй". Співробітники магазину викликали поліцію.

Поліцейські визнали такий напис "антивоєнним", через що вони й затримали росіян. На чоловіка і жінку склали протокол про "дискредитацію Збройних сил РФ".

Незабаром стало відомо, що росіян випустили з поліції. На жінку склали протокол нібито про адміністративне "правопорушення". У ньому поліцейські вказали, що дії росіянки, яка прикріпила до іграшки стікер, є "спотворенням і дискредитуванням завдань з використання Збройних сил РФ". З чоловіка поліція зняла звинувачення.

Напис на стікері явно був відсиланням до антивоєнної пісні рок-групи "ДДТ" "Не стріляй!". Її Юрій Шевчук написав у 1980 році.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в РФ медиків попросили "скинутися" на лікування поранених окупантів.

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