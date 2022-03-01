Загинула лікар-анастезіолог Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Сьогодні російські терористи розстріляли машину лікарки з Київщини, яка везла пораненого племінника.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що Марина Калабіна - лікар-анастезіолог Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії "від Бога".

"Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині", - пише Ляшко.

"Зранку я звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків.

Ввечері - чергова смерть лікаря, і мої слова: ідіть ви окупанти на х*й разом із своїм кораблем! Ми вам цього не пробачим!", - наголошує міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Охтирському районі на Сумщині окупанти розстріляли автівку з людьми й поїхали в невідомому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: