Сьогодні російські терористи розстріляли машину лікарки з Київщини, яка везла пораненого племінника.
Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Він зазначив, що Марина Калабіна - лікар-анастезіолог Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії "від Бога".
"Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині", - пише Ляшко.
"Зранку я звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків.
Ввечері - чергова смерть лікаря, і мої слова: ідіть ви окупанти на х*й разом із своїм кораблем! Ми вам цього не пробачим!", - наголошує міністр.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Охтирському районі на Сумщині окупанти розстріляли автівку з людьми й поїхали в невідомому напрямку.