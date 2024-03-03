За добу противник втратив 8 гармат, 4 міномети та 18 автомобілів.

На лівобережжі Херсонщини за минулу добу поменшало на понад сотню російських військових, які "вийшли з ладу" через невдалий штурм позицій ЗСУ та попали під контрбатарейний вогонь українських захисників.

Як повідомили у Силах оборони півдня, в операційній зоні, на Херсонщині, триває контрбатарейна боротьба, але ворог не полишає свого наміру вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра.

"Протягом доби противник спромігся на одну штурмову атаку без підтримки бронетехніки. Зазнавши безповоротних і санітарних втрат у кількості понад 40 штурмовиків, знову відійшов на свої вихідні позиції", - розповіли у ЗСУ.

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Також українські військові продовжують заходи щодо розширення та утримання плацдарму, Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Зокрема, за минулу добу отримали підтвердження про те, що на лівому березі через ці "вогневі заходи" поменшало на 69 окупантів, 8 гармат, в тому числі дві гаубиці типу "Мста" (самохідна і буксирувальна), 4 міномети, 18 одиниць автомобільної техніки. Пущено на брухт ворожий човен та два генератори.

"Знищено ворожий бліндаж та польовий пункт боєпостачання", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що протягом бойової доби (з 7:00 до 7:00) ворог продовжував тероризувати цивільне населення прифронтових територій Херсонщини, а також акваторію і прибережну зону Очаківської громади дронами різної модифікації. Зокрема, зафіксовано пуски 67 FPV-дронів, 6 ударних БпЛА типу "Ланцет" та 19 скидів 32 осколкових боєприпасів з БпЛА інших моделей. Внаслідок, поранено двох працівників Національної поліції та пошкоджено адмінбудівлю в населених пунктах правобережної Херсонщини.

"Окрім того, 21 обстріл було зафіксовано по населених пунктах. Окупанти 4 рази обстріляли з артилерії Херсон. Двічі - Садове та Станіслав, де загинула цивільна людина. Також від ворожих артилерійських обстрілів потерпали Дніпровське, Львове, Томина Балка, Кізомис, Берислав, Білозерка, Понятівка, Янтарне, Інженерне, Антонівка, Золота Балка, Гаврилівка, Республіканець, Новоолександрівка, Тягинка, Новоберислав на Херсонщині", - розповіли у ЗСУ.

В Миколаївській області акваторія і територія Очаківської громади та берегова лінія Куцурубської громади обстрілювалися ворожою артилерією з Кінбурнської коси.

"Все частіше тут фіксується й активність ворожих FPV-дронів", - наголошують військові.

Внаслідок артилерійських обстрілів було поранено цивільну особу в Херсоні, та пошкоджено поштове відділення.

Загалом по населених пунктах цілями окупаційних військ Росії стали крамниці, житлові багатоповерхівки, півтора десятка приватних будинків, цивільні автівки, лінії електропередачі та газогін.

За даними Сил оборони півдня, на бойовому чергуванні зараз перебувають чотири кораблі ворожого флоту: три - у Чорному морі та один - в Азовському. Ракетоносії з пунктів базування не виходили.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

За попередню бойову добу на лівобережжі Херсонщини під час контрбатарейної боротьби ЗСУ скоротили армію РФ на майже 60 окупантів та десятки одиниць техніки. За цей час протягом доби ворог не здійснював штурмових дій, але продовжував активну аеророзвідку, щільно обстрілював з артилерії та завдавав ударів дронами по населенню.

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