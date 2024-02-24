Загарбники відважилися на вісім штурмів.

На лівобережжі Дніпра, на Херсонщині, втрати армії РФ склали понад 70 окупантів, спостережний пункт та багато іншої техніки.

Як повідомляють у Силах оборони півдня України, основним видом ведення бойових дій в цій операційній зоні залишається контрбатарейна боротьба. Водночас підрозділи ЗСУ продовжують утримувати плацдарм лівого берега, відбиваючи штурми ворога.

"За минулу добу ворог наважився на 8 спроб штурмових дій та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції... Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях та тилах", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, протягом доби українські воїни отримали підтвердження про те, що на лівому березі поменшало на 71 окупанта, два міномети, два розвідувальні БпЛА ZALA та Supercam, човен, чотири гармати та стільки ж одиниць автомобільної техніки. Ще пущено на брухт комплекс відеоспостереження "Муром-М", який українці називають "оком Мордору".

"Знищено три ворожі фортифікаційні споруди", - додали у Силах оборони.

Також йдеться, що протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) ворог завдав ракетного удару по Миколаївщині. Не припиняючи терор населення прифронтових територій Херсонщини, ворог застосував 35 FPV-дронів, 9 ударних БпЛА "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 6 осколкових боєприпасів. Внаслідок скиду розривних боєприпасів поранено цивільну особу.

Окрім того, 7 разів окупанти обстріляли з артилерії Херсон. Також під ворожими обстрілами опинилися Велетенське, Станіслав, Тягинка і Новотягинка, Кізомис, Зміївка, Придніпровське, Інгулець, Осокорівка та Антонівка на Херсонщині, Очаківська і Куцурубська громади на Миколаївщині. Через артилерійські обстріли поранено 3 цивільні особи. Пошкоджено понад десятка багатоповерхівок, понад три десятки приватних будинків, чотири адміністративні будівлі, навчальний заклад, трансформаторна підстанція, господарчі будівлі, декілька крамниць, гаражі, газогін та більше десятка цивільних автомобілів.

Наразі відомо, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два кораблі ворожого флоту, в Азовському – один російський корабель. Ракетоносії з пунктів базування поки не виходили.

Ситуація в Херсонській області

Ворог продовжує спроби штурмів позицій ЗСУ на лівобережжі Дніпра. Напередодні агресор здійснив п’ять штурмів, але, зазнавши втрат, відступив на вихідні позиції. За той же час було отримано підтвердження про те, що на лівому березі поменшало на 54 окупанти, реактивну систему залпового вогню "Град", 11 гармат, 6 мінометів, 3 комплекси радіоелектронної боротьби, 2 комплекти антенних систем, радіостанцію, човен та 4 одиниці автомобільної техніки.

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