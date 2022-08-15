У північних районах розглядають можливість очного навчання, у місті Миколаєві та південних районах – дистанційного, для окупованих територій передбачається сімейне навчання або екстернат.

У Миколаївській області планують різні форми навчання, враховуючи специфічні умови кожного району.

Про це повідомила директор департаменту освіти Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наша область має свої специфічні умови, тому ми дуже виважено працюємо над тим, як розпочати навчальний рік. З початку російського вторгнення Миколаївщину не обстрілювали всього лише 20 днів і найчастіше поціляють в заклади освіти… На жаль, ми маємо заклади, які знаходяться на тимчасово окупованій території, та є заклади, що знаходяться у зоні бойових дій і перебувають під постійними обстрілами", - сказала Веліховська.

Вона додала, що в залежності від всіх складників, робота по підготовці до навчального року в Миколаївській області ведеться за різними напрямами.

"У нас є північні райони, в яких навчальний процес може відбуватись в очній формі, і ми сьогодні над цим дуже серйозно працюємо. В південних наших районах прийдеться організовувати дистанційну форму навчання", - пояснила Веліховська.

Директор департаменту освіти Миколаївської ОВА відзначила, що загалом по Миколаївській області плануються різні форми навчання.

"Тільки 15 шкіл на сьогодні погоджуються виходити на очне навчання. У 155 закладах буде змішана форма навчання, решта буде працювати дистанційно. Будуть очно працювати два інтернати у північних районах для тих дітей, які в свій час перебували в таких закладах через складні життєві умови їхніх батьків. Наразі перевірено 79% шкіл на наявність укриття, але в той же час лише 18% закладів мають укриття та відповідний сертифікат", - сказала Веліховська.

Вона зазначила щодо навчання дітей, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях області.

"Ми не забуваємо ані про вчителів, всім їм виплачується заробітна плата весь цей час, ані про учнів, особливо першокласників. Ми дуже зацікавлені тим, щоб вони всі пішли до наших українських шкіл, тому там передбачені сімейні форми навчання або екстернат. Як тільки території будуть звільнені, для цих дітей буде дуже швидко організований навчальний процес, щоб вони могли швидко надолужити всі програми", - акцентувала Веліховська.

Вона зауважила, що, за результатами опитування, в місті Миколаєві деякі батьки висловили бажання про очне навчання для дітей, але це неможливо через постійні обстріли міста.

"Зрозуміло, що цього не може бути, тому що у місті постійні прильоти через ворожі обстріли. Через це навчання у місті Миколаєві буде відбуватися тільки дистанційно. У районах області, які знаходяться в зоні бойових дій або поруч з ними, так само навчання буде тільки дистанційне", - підкреслила Веліховська.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 серпня, заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко заявила, що, найімовірніше, жодна школа не відкриється для офлайн-навчання на територіях, які найбільше потерпають від обстрілів.

До початку освітнього процесу в очній формі навчання, за показниками безпеки, готові близько 40% навчальних закладів України.

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