Мабуть, ворог хоче закріпитися на зайнятій позиції.

За даними Генштабу, окупаційна армія несе величезні втрати. Завдяки перемогам Збройних сил України російські інтервенти втратили наступальний потенціал на більшості напрямків. Зараз командування армії РФ намагається компенсувати втрати так званими "добровольцями", курсантами і сирійськими найманцями. А поки йде поповнення живої сили, ворожі підрозділи закріплюються на певних позиціях. Одна з них — між селами Здвижівка та Берестянка.

Як передає журналіст Андрій Цаплієнко, саме тут противник накопичив багато техніки. Окупанти також намагаються побудувати захисні споруди на випадок ударів ЗСУ. Київ знаходиться в 35 кілометрах від ворожої позиції.

На опублікованих Цаплієнко фото можна помітити, що ворог дійсно підготував суттєву колону. Зображення включають вантажівки і БТР, але, напевно, є і танки.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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