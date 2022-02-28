Одна із заборонених бомб попала в склад нафтового наливу, повідомив мер Охтирки.

На місто Охтирку Сумської області скинули заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби.

Про це у Facebook повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко.

"Ворог веде підлу війну. На Охтирку знову була скинута вакуумна бомба, на склад нафтового наливу, підірвані ємності з нафтою", - сказав Кузьменко.

Він додав, що вакуумні бомби заборонені Женевською конвенцією.

Як повідомляв УНІАН, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що сьогодні о 12:30 в місті Охтирка на Сумщині підірвали нафтобазу.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.