Президент України Володимир Зеленський наголошує, що на сході України "дуже складна ситуація", яку потрібно стабілізувати.
Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу СNN.
"У нас різна ситуація по всій державі. Найскладніша - саме на Донбасі. І у них більше артилерії, у них більше РСЗВ, у них більше жертв. Але вони не рахують як техніку, так і не рахують жертв. Ми рахуємо, перш за все, наших людей. Ми робимо все, щоб максимально зберегти людей", - підкреслив президент.
Глава держави наголосив, що Україна хоче, аби Росія не мала такої великої переваги в техніці, перш за все, артилерійській, тому Україна потребує допомоги партнерів.
"Що стосується півдня, там ситуація трішки легша. Тому що там, все ж таки, ми стримуємо ситуацію. А в деяких випадках контратакуємо", - сказав він.
Щодо Харкова Зеленський зазначив, що там "майже звільнений весь регіон". "Але, втім, не просто. Тому що вони залишили свої також бойові угруповання", - зауважив президент.
Він наголосив на необхідності стабілізації ситуації на сході України.
Раніше Зеленський зазначив, що росіяни "контролюють майже всю Луганську область". Ідуть бої на околицях Луганської області.