На півдні, за його словами, ситуація "трішки легша".

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що на сході України "дуже складна ситуація", яку потрібно стабілізувати.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу СNN.

"У нас різна ситуація по всій державі. Найскладніша - саме на Донбасі. І у них більше артилерії, у них більше РСЗВ, у них більше жертв. Але вони не рахують як техніку, так і не рахують жертв. Ми рахуємо, перш за все, наших людей. Ми робимо все, щоб максимально зберегти людей", - підкреслив президент.

Глава держави наголосив, що Україна хоче, аби Росія не мала такої великої переваги в техніці, перш за все, артилерійській, тому Україна потребує допомоги партнерів.

"Що стосується півдня, там ситуація трішки легша. Тому що там, все ж таки, ми стримуємо ситуацію. А в деяких випадках контратакуємо", - сказав він.

Щодо Харкова Зеленський зазначив, що там "майже звільнений весь регіон". "Але, втім, не просто. Тому що вони залишили свої також бойові угруповання", - зауважив президент.

Він наголосив на необхідності стабілізації ситуації на сході України.

Раніше Зеленський зазначив, що росіяни "контролюють майже всю Луганську область". Ідуть бої на околицях Луганської області.

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