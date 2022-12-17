На думку Вільяма Бернса, Путін марно вважає, що зможе продовжувати війну тривалий час, і ніхто його не зупинить.

Будь-яка війна закінчується переговорами, але Росія не налаштована на них серйозно. Путін вважає, що зможе продовжувати війну тривалий час і ніхто його не покарає, проте це помилка.

Такі заяви зробив директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю порталу PBS. Він повідомив: "Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але це вимагає серйозності з боку росіян, чого, на мою думку, в цьому випадку, ми не бачимо. Принаймні, ми не вважаємо, що росіяни на даний момент серйозно налаштовані на реальні переговори".

На думку Бернса, Путін впевнений у здатності Росії вести тривалу війну, в якій агресора ніхто не зможе зупинити. Але кремлівський диктатор помиляється.

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"Я думаю, що він помиляється, роблячи цю ставку, так само як він помилявся, глибоко помилявся, роблячи ставку 24 лютого, коли він почав цю війну", — додав Бернс.

Як заявив директор ЦРУ, російські військові зараз "сильно побиті". А українські захисники сповнені рішучості продовжувати тиснути на ворога і успішно просуватися вперед. При цьому ЗСУ теж потрібен час на поповнення запасів і переоснащення.

Переговори України і Росії: остання інформація

Україна сформулювала власну формулу миру в нашій країні і всій Європі. За словами президента Володимира Зеленського, вона включає десять пунктів — від ядерної та енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін лукавить у заявах про готовність до переговорів. Це інформаційна атака з метою розділити Україну і західних партнерів. Кремлівський диктатор прагне довести, мовляв, Київ не хоче йти на компроміс і уникає дипломатії.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі 11 грудня заявив: "Переговори повинні бути реальними і конкретними, вони не можуть бути фіговим листком для російського переозброєння і подальшого набору солдатів".

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