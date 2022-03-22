Уламки ракети впали у полі.

Російські окупанти вдарили по Вінниччині з ракетного комплексу "Іскандер", проте українським силам ППО вдалося збити ворожу крилату ракету.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Уламки ракети впали у полі.

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"Плюс одна…"Іскандер", - написав він. Борзов також показав рештки ракети.

Раніше у Києві збили ракету окупантів.

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