Уламки ракети впали у полі / фото defence.ru
Російські окупанти вдарили по Вінниччині з ракетного комплексу "Іскандер", проте українським силам ППО вдалося збити ворожу крилату ракету.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Уламки ракети впали у полі.
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Уламки ворожої ракети / фото Facebook Сергій Борзов
"Плюс одна…"Іскандер", - написав він. Борзов також показав рештки ракети.
Раніше у Києві збили ракету окупантів.