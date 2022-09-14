За його словами, йдеться про людей, причетних до "терористичних актів".

"Гауляйтер" окупованої Запорізької області Євген Балицький відзначився зізнаннями у розстрілах мирних жителів та виселенні неугодних.

Про це він розповів у пропагандистській програмі, фрагмент якої з'явився у мережі.

Зрадник заявив, що мирні жителі окупованих територій повинні негайно повідомляти про "підготування до терактів" та будь-яку іншу інформацію про сили спротиву. В іншому разі їх виселять, а в окремих випадках відправлять на розстріл в "ДНР". Така практика вже була в Балицького.

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"Якщо людей викриють у тому, що вони повинні були попередити, але не попередили, - це просто виселення за межі Запорізької області. В капцях - як стояв, так і виїхав. Щодо тих, хто є пособником, хто знає, але мовчить. Тим, хто є учасником терористичних актів, нагадую: стаття до 15 років - це мінімально, що людина отримає за екстремістську діяльність, спрямовану на дестабілізацію ситуацію в регіоні. А гірший сценарій - це ми відправляємо в "ДНР", а там застосовують найвищу міру покарання, тобто розстріл. Такі факти в нас вже є. Прийде час - ми все покажемо", - заявив він.

Як писав УНІАН, раніше колаборант Євген Балицький заявив, що нібито працюватиме в Криму. Він послався на сімейні обставини і пообіцяв, що підготовка до псевдореферендуму в регіоні триває.

Згодом Балицького після втечі до Криму повернули назад під конвоєм.

Балицький не перший гауляйтер, який покинув південні регіони України на тлі контрнаступу ЗСУ. Раніше так званий голова окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов записував відео з Воронежа. У цьому зверненні він розповідав про успіхи росіян на півдні України.

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