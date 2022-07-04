На цьому етапі позиція Китаю швидше нейтральна.

До кінця року побоюватися, що позиція Китаю щодо війни зміниться у негативний для України бік, не варто.

Таку думку в інтерв'ю "РБК-Україна" висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Так, на питання про те, якою є роль Китаю в цій війні, Буданов відповів: "На цьому етапі все ж я б сказав, що позиція Китаю більш нейтральна в цьому питанні".

Побоюватися, що надалі позиція Китаю зміниться в більш негативний для України бік, поки не варто.

"До кінця року, думаю, що не варто. Але це моя зараз особиста думка, базуючись на ситуації станом на зараз", - сказав Буданов.

Як повідомляв УНІАН, раніше США пригрозили Китаю масштабними санкціями і експортним контролем. Тоді у Вашингтоні побачили ознаки того, що Народно-визвольна армія Китаю підтримує Збройні Сили Російської Федерації.

При цьому Київ запропонував Пекіну виступити одним з гарантів безпеки.

24 травня Китай і Росія провели свої перші з початку повномасштабної війни в Україні спільні військові навчання. Японія і Південна Корея були змушені підняти винищувачі.

У червні координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив, що Китай мовчазно підтримує Російську Федерацію. Пекін закуповує нафту в Росії у великих обсягах на тлі західних санкції проти Москви.

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