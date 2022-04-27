Також було збито близько 10 безпілотників ворога.

Над Львівською областю з початку війни Росії проти України збито понад 20 крилатих ракет.

Про це в Telegram повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Від початку великої війни сили ППО збили над Львівщиною понад 20 крилатих ракет та близько 10 БПЛА ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, аби "уважні цивільні люди могли теж зробити свій внесок у перемогу України над окупантом, а також на запит сил ППО, Львівська обласна військова адміністрація спільно з IT-фахівцями розробила для Telegram чат-бот "Шось летить". Зокрема, через цей чат-бот можна повідомити про загрозу в небі (ракету, безпілотник чи літак).

"Завдяки тісній співпраці з Мінцифри тепер можна авторизуватися у чат-боті через "Дію", що робить бота ще захищенішим. Постійно відбувається покращення функціоналу. Також активно розширюємо географію застосування бота", - йдеться у повідомленні.

Громади Львівщини отримали понад 1 млн 200 тис. грн на встановлення пристроїв оповіщення населення.

Як повідомляв УНІАН, вночі на 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині (Яворівський військовий полігон).

Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет збили в повітрі.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині - 35, 134 – травмовані.

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