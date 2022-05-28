Країни Заходу, якщо хочуть перемоги України, мають надати Україні ефективну далекобійну зброю.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк і додав, що таке озброєння потрібне Україні вже зараз.
"Якщо Захід справді хоче перемоги України, може, час уже передати нам далекобійні MLRS? Трохи важко воювати, коли тебе накривають із відстані 70 км, а тобі немає чим відповісти. Україна може повернути росіян за залізну завісу, але для цього нам потрібна ефективна зброя. Тут і зараз", - заявив Подоляк.
Раніше стало відомо про схвалення Сполученими Штатами передачі Україні реактивних систем залпового вогню великої дальності. Про передачу, найімовірніше, буде офіційно оголошено наступного тижня.
Росія у відповідь на повідомлення про передачу Україні РСЗВ великої дальності закликала Вашингтон "припинити накачування ЗСУ зброєю" і пригрозила "непередбачуваними наслідками для глобальної безпеки".
Вас також можуть зацікавити новини:
- Переможе Україна чи Росія?: WSJ описав п’ять сценаріїв закінчення війни
- Парк артилерії поповнюється: Резніков розказав про нові надходження зброї в Україну
- Україна має достатньо ракет, аби потопити весь Чорноморський флот РФ - речник Одеської ОВА