В Офісі президента зазначили, що "важко воювати, коли тебе криють з 70 км".

Країни Заходу, якщо хочуть перемоги України, мають надати Україні ефективну далекобійну зброю.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк і додав, що таке озброєння потрібне Україні вже зараз.

"Якщо Захід справді хоче перемоги України, може, час уже передати нам далекобійні MLRS? Трохи важко воювати, коли тебе накривають із відстані 70 км, а тобі немає чим відповісти. Україна може повернути росіян за залізну завісу, але для цього нам потрібна ефективна зброя. Тут і зараз", - заявив Подоляк.

Раніше стало відомо про схвалення Сполученими Штатами передачі Україні реактивних систем залпового вогню великої дальності. Про передачу, найімовірніше, буде офіційно оголошено наступного тижня.

Росія у відповідь на повідомлення про передачу Україні РСЗВ великої дальності закликала Вашингтон "припинити накачування ЗСУ зброєю" і пригрозила "непередбачуваними наслідками для глобальної безпеки".

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