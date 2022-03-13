Вбивства російському загарбнику не страшні, однак фінансові питання його хвилюють більше.

Російський окупант поскаржився колишній дружині, що за вбивства мирних українців йому не заплатять очікувані 2 тисячі доларів.

Про це він розповів їй у перехопленій розмові, інформує СБУ.

"Це все не страшно. Страшно те, що нас тут, схоже, кидають на бабки. Розумієш?", - заявив окупант.

Для того, щоб отримати свої гроші, окупант придумав схему за участю еск-дружини. За легендою, вона "потрапила в аварію", тому йому терміново необхідно їхати до дітей. За участь у цій афері чоловік обіцяє "поставити свічку" за екс-дружину.

Окупант зазначив, що РФ не виплачує війську "бойові", тому почастішали випадки дезертирства.

"Хлопці зй*бують, але без грошей. Я без грошей зй*бувати не хочу", - зазначив він.

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