Близько 70% житлового фонду міста зруйновано або пошкоджено.

У Сєвєродонецьку залишилося до 15 тисяч цивільних.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Обстріли не вщухають. На жаль, вчора було дуже багато поранених і загиблих, місто було обстріляне дуже щільним вогнем. Додалися у нас і руйнування, і жертви", - сказав він.

При цьому Стрюк повідомив, що в місті залишилися до 15 тисяч жителів.

"Ці люди живуть в бомбосховищах, в підвалах житлових будинків, де можливо сховатися, де можливо знайти укриття від артилерійських обстрілів", - додав він.

Також він повідомив, що близько 70% житлового фонду міста зруйновано або пошкоджено.

Ситуація в Сєвєродонецьку:

За даними Генштабу ЗСУ, 19 травня ворог вів штурмові дії у напрямку Сєвєродонецька, успіху не мав, зазнав втрат і змушений був відступити.

За інформацією голови Луганської області Сергія Гайдая, за минулу добу в Сєвєродонецьку загинули 12 цивільних. Всього вчора в області було зруйновано понад 60 будинків, в результаті обстрілів вигорають цілі вулиці.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, в Луганській області російським окупантам потрібно взяти в облогу Лисичанськ і Сєвєродонецьк, щоб у майбутньому мати основу для виходу на міждержавні переговори.

Вас також можуть зацікавити новини:

Росіяни знову вели штурм у напрямку Сєвєродонецька, але зазнали втрат і відступили

Українські військові показали фото наслідків "русского мира" на Херсонщині

Російські війська почали наступ на Донецькому напрямку - Генштаб