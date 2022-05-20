Таким чином окупанти намагаються покращити своє тактичне положення.

Російські війська активізували наступальні та штурмові дії на Донецькому напрямку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 06:00 20 травня.

"На Донецькому напрямку ворог активізував наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення. Завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку супротивник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Намагається проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. Веде посилену повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

Також у Генштабі повідомили, що учора тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе. Окрім того, ворожі обстріли зафіксовано поблизу Руських Тишків.

На Слов’янському напрямку супротивник обстрілював цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Довгеньке, Велика Комишуваха і Долина.

Як повідомляв УНІАН, на півдні України зберігається стабільно напружена ситуація. Окупанти "гатять" по Миколаївщині "Смерчами", а на Херсонщині влаштовують провокативні обстріли.

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