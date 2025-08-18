Найближчим часом на цьому напрямку суттєвих наступальних дій не буде, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Російські окупанти наразі не планують масштабного наступу на Херсон, однак повністю загрозу відкидати не можна. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Він зазначив, що росіяни зараз проводять активні дії здебільшого в острівній зоні та в районі мостів. Водночас вони перекидають з цього напрямку деякі сили.

"Вони перекинули з цього напрямку один полк і бригаду морської піхоти, що свідчить про те, що найближчим часом там (на Придніпровському напрямку) суттєвих наступальних дій не буде", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Відео дня

Водночас він наголосив, що загроза наступу на Херсон "завжди існує, і не треба її скидати з рахунків".

Ситуація на фронті

Як розповів Сирський, Зараз противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках. Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок.

За словами Сирського, станом на сьогодні на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності, однак окупанти намагаються і там завдати потужного удару, який планувався ще рік тому.

Водночас у DeepState зазначали, що за останні 1010 днів війни російські війська окупували менше 1 відсотка території України.

Вас також можуть зацікавити новини: