На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл, які перебувають під щоденними обстрілами російської армії.
Як повідомив в Telegram начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, відповідне рішення ухвалили на Раді оборони Чернігівської області.
За його словами, йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади.
"Прикордоння – під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі проживають 300 людей", - зазначив він.
При цьому Чаус повідомив, що у 2025 році з прикордоння все ж виїхали понад 1400 жителів.
"Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові", - наголосив Чаус.
За його словами, всі необхідні служби включені в процес, є спеціальні евакуаційні маршрути, транспорт.
Очільник ОВА наголосив, що розселення евакуйованих – обовʼязкова умова, є гарантовані місця для тимчасового проживання.
За його інформацією, евакуацію мають завершити за 30 днів.
Ситуація у селі Грабовське на Сумщині
У ніч проти 20 грудня близько 100 російських військових зайшли до розташованого поблизу кордону села Грабовське Сумської області і вивезли звідти в Росію місцевих жителів.
За словами речника Угруповання Об’єднаних сил Віктора Трегубова, відбулася раптова атака. Він додав, що окупанти закріплюються в південній частині Грабовського, але їх звідти вибивають.
Також Трегубов розповів, що ворог вивіз звідти понад півсотні громадян України на територію Російської Федерації для проведення так званих "фільтраційних заходів".